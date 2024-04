Les experts - S14 E03 - Retour de flammes

Un incendie se déclare dans un bar, durant un concert. Un mouvement de panique fait apparemment quatre victimes, dont la bassiste et le chanteur du groupe néo nazi, qui se produisait sur scène ce soir-là. L'autopsie révèle que l'un des défunts, un jeune homme d'origine hispanique, est mort étranglé avant l'incendie. Les détectives soupçonnent un crime raciste et pensent que l'incendie a été déclenché volontairement pour masquer l'homicide. Un enquêteur spécialisé dans l'étude des sinistres est dépêché sur place pour aider Nick et Finn à déterminer l'origine du feu.