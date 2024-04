Les experts - S14 E16 - Echec et mort

Le corps d’un sosie d’Elvis est retrouvé sur un banc, à Las Vegas. Greg comprend que le meurtre est lié aux échecs : le King, le roi, était placé au carrefour de l’avenue C et la première rue, soit en C-1 sur un échiquier. Sa théorie est rapidement vérifiée quand il s’avère qu’un tournoi d’échecs a lieu en ville et que d’autres meurtres répondant aux mêmes critères - des victimes en rapport avec des pièces du jeu, placées à des endroits rappelant les cases du plateau - ont été commis dans les villes par lesquelles est passé le tournoi.