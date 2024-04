Les experts - S15 E03 - Le virus dans le sang

Sara et Greg interviennent dans une maison où un homme a été retrouvé mort par son propriétaire, qui venait chercher son loyer. La victime a reçu une balle dans le cou, mais ses yeux sont remplis de sang et les enquêteurs soupçonnent une fièvre hémorragique. L'agence de prévention et de contrôle des maladies est immédiatement dépêchée sur les lieux et les deux enquêteurs sont mis en quarantaine à l'hôpital. Une épidémiologiste de Ryne Biomédical est nommée comme consultante sur l'enquête. Le virus qui a tué la victime est identifié comme le virus Ibare, un filovirus de type Ebola.