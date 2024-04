Les experts - S15 E05 - Le trouble-fête

Sara, Morgan et Finn se rendent au salon de la police scientifique, qui se tient à l’hôtel Mediterrannean. Elles comptent en profiter pour se détendre. Pendant ce temps, les garçons, restés au laboratoire, s’occupent d’un corps retrouvé décomposé par l’acide. Le salon se révèle être le lieu d’une fusillade et le corps décomposé, celui d’un agent de sécurité du Mediterrannean. Sara et Brody échappent de peu aux tirs, tandis que Finn reste coincée dans l’ascenseur avec son amant, qui s’est fait tirer dessus. Il est dans un état critique.