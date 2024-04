Les experts - S15 E06 - Le paradoxe des jumeaux

Dan Shaw et Finlay sont à Seattle pour retrouver la trace de Keri Torres, toujours portée disparue, et enquêter sur les jumeaux, Jarred Briscoe et Paul Winthrop, que les enquêteurs soupçonnent d'être le véritable tueur de Gig Harbor. Pendant ce temps, à Las Vegas, le service des secours reçoit l'appel d'un homme à la voix masquée qui signale un meurtre en cours.