Les experts - S15 E07 - Traitement de choc

Daycia Fox est retrouvée morte dans une piscine. Elle suivait un traitement dans un centre de désintoxication de luxe, situé non loin de là. En réalité, c’est son mari qui l’avait enrôlée dans ce programme. Julie Finlay et David Hodges découvrent qu’elle n’a pas été noyée dans cette piscine, mais dans son bain. Les soupçons se portent alors sur Adam, le directeur du centre, qui a été vu déplaçant le corps. Il reconnaît les faits, mais soutient qu’il l’a trouvée morte et qu’il voulait éviter une mauvaise publicité pour son établissement en l’éloignant.