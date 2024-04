Les experts - S15 E11 - L'homme missile

Un expert-comptable est retrouvé criblé de verre en pleine rue. Il a été défenestré, emporté par un objet volant non identifié. Il s'agit, en fait, d'un pilote d’essai dans une wingsuit, le capitaine Helland, qui a fini pulvérisé, un peu plus loin. Ce soldat travaillait pour un sous-traitant de l’armée de l’Air, TRP Aéronautique. La directrice générale de cette entreprise, Claudia Mason, poussait ses employés à s’entraîner toujours plus sur les combinaisons ailées, au détriment de leur santé.