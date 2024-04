Les experts - S15 E12 - Les bois éternels

Une adolescente se promène avec son petit ami dans un quartier malfamé de Las Vegas. Un S.D.F. les somme de lui donner leur portable et leur argent en les menaçant avec un pistolet. Le petit ami se bat avec le sans-abri, le coup part et l'agresseur est tué. Quand la police arrive sur place, l'adolescente demande à parler à Sara Sidle. L'enquêtrice avait rencontré l'enfant dix ans plus tôt sur l'enquête du massacre de sa famille.