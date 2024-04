Les experts - S15 E13 - Jumeaux féroces

Russell fait descendre sa fille, Maya, de Seattle pour piéger Paul Winthrop. Ce dernier ne mort pas immédiatement à l’hameçon et fait libérer son frère, Jared Briscoe. Il a placé Maya sous la surveillance de Shaw, qui est chargé de l’enlever et de la leur apporter. Finn découvre que Shaw est aux ordres de Winthrop car ce dernier détient la fille qu’il a eue avec la sœur de la femme que Finn a tuée. Cette femme, Rebecca Lowell, était exploitée par Winthrop qui lui faisait fabriquer des cordes à partir de la peau et des organes des jeunes femmes.