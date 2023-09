Les experts - S15 E16 - La belle au bois d'argent

Le corps d'une jeune femme est retrouvé au milieu de la forêt, entièrement recouvert de peinture argentée. La victime avait un casier judiciaire. Elle avait été arrêtée plusieurs fois pour cambriolage et délits liés à la drogue. Par ailleurs, elle avait rompu depuis longtemps les liens avec sa famille. Le légiste découvre sur son dos un hématome de forme étrange. Finn découvre qu'il correspond à la calandre d'une voiture de collection, une Packard datant d'avant 1939 et qui appartient à deux frères. Il s'agit des fils d'un ancien parrain de la pègre de Las Vegas, dont l'un est l'ex-petit ami de la victime. Les frères Derosa ont hérité de l'incroyable collection de voitures de leur père qui les gardait dans un entrepôt sécurisé. En visitant les lieux, les enquêteurs découvrent la Packard sur laquelle la victime a été projetée et le bain de peinture gris métallisé dans lequel elle a été noyée. Mais la chevrolet de 57 dans laquelle le corps a été transporté a disparu...