Les experts - Saison 05 Episode 22 - Rencontre à haut risque

Un soir, Catherine se sent seule et désemparée. Elle propose à Nick et Warrick de l'accompagner boire un verre, mais ces derniers ont déjà d'autres projets. Elle décide donc de se rendre seule dans un bar et flirte avec un inconnu. Elle préfère rentrer avant d'aller trop loin et comprend à temps que l'homme est agressif. Elle se débarrasse de lui avec difficulté. Le lendemain, Catherine doit enquêter sur le meurtre d'une jeune fille... Le suspect n'est autre que sa rencontre de la veille...