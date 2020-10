AVANT PREMIÈRE - Familles nombreuses, saison 2 : L'épisode 1 déjà disponible grâce à MYTF1 Premium

Sans plus attendre, découvrez l'épisode 1 de la saison 2 de "Familles nombreuses" en avant-première sur MYTF1 Premium.

Avant-première MYTF1 Premium

Lundi 26 octobre sur TF1, découvrez la saison 2 inédite de Familles nombreuses : la vie en XXL . Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

5 nouvelles familles

Pour cette saison 2, partez à la découverte de 5 nouvelles familles qui vont vous surprendre :

La famille VAN DER AUWERA : la famille fusionnelle de 11 enfants

La famille DOL : maman, notre héroïne

La famille BOMBELE : 7 à la maison

La famille BLOIS : la famille recomposée XXL

La famille GRYFFON : la tribu s’agrandit

Et retrouvez 5 familles qui vous ont déjà fait vibrer en saison 1 : La famille SANTORO avec ses 5 enfants et des défis, La famille GAYAT, à 45 ans ils sont déjà grands-parents, La famille GALLI avec Arthur, les triplés & le p’tit dernier, La famille PELLISSARD et ses 8 enfants et un mariage, La famille JEANSON la famille d’expatriés.



Partagez le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand !

