CASTING - Vous êtes une famille nombreuse au quotidien XXL ?

Vous aussi, rejoignez l'aventure de "Familles nombreuses : la vie en XXL" sur TF1 !

Deux saisons déjà que vous suivez les aventures des "Familles nombreuses : la vie en XXL". Les Familles Jeanson, Santoro, Pellissard, Galli et Gayat ont été récemment rejointes par les Familles Bombele, Dol, Van Der Auwera, Gryffon et Blois. De nouvelles familles au quotidien XXL et vous serez peut-être la prochaine !



Vous êtes une famille nombreuse, avec un quotidien XXL et vous souhaitez participer à la prochaine saison du programme ?

Ecrivez à : eleonore@lapetitebonne.com en précisant votre numéro de téléphone et le nombre d’enfants dans la famille.