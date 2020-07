Famille BEAUFOUR : “Nous sommes une famille nombreuse et zéro déchet”

Découvrez le quotidien XXL de la famille BEAUFOUR à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

La famille BEAUFOUR s’est donnée une mission : prouver qu’on peut être une famille nombreuse ET zéro déchet. Cette famille de 6 enfants âgés de 10 mois à 17 ans a changé de vie il y a 2 ans, en s’installant dans le GERS au cœur de la campagne. Ophélie et Teddy prônent un mode de vie au plus proche de la nature afin de préserver la planète. Grâce à leur potager ils visent l’autosuffisance, le petit dernier ne porte que des couches réutilisables et la maman fabrique elle-même tous ses produits ménagers. Entre poules, chèvres et tous ces enfants qui gambadent dans le jardin, pour eux, le bonheur se vit au grand air ! Rencontre avec Ophélie et Teddy.

Racontez-moi l’histoire de la Famille Beaufour.

Nous sommes Ophélie et Teddy, 40 ans tous les deux et parents de six enfants. Nous n’avions jamais rêvé d’avoir une famille nombreuse. C’est plutôt un cadeau que la vie nous a faite. Il y a deux ans, nous avons tout plaqué pour démarrer une nouvelle vie à la campagne. Nous avons radicalement changé de mode de vie pour être au plus près de nos convictions. On a clairement un mode de vie différent des autres familles. On essaie d’inculquer à nos enfants l’écologie et le zéro déchet.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier ?

Entendre les rires des enfants toute la journée, voir leur complicité. Si l’un d’entre eux tombe, il y a toujours quelqu’un pour le relever. Ils sont très solidaires les uns les autres même s’il y a des chamailleries comme dans toutes les fratries. Nous sommes très fiers aussi de leur avoir inculqué ces valeurs qui nous sont précieuses. Ils en feront ce qu’ils voudront une fois adultes mais, au moins, ils partent avec ça dans leurs bagages.

Pourquoi avoir accepté de partager votre vie de famille nombreuse ?

Cela fait un petit moment qu’on partage notre quotidien et notre mode de vie sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de familles qui nous suivent et notre objectif a toujours été de dire : chaque petit geste compte. Il n’y a pas de famille parfaite ou de mode d’emploi à suivre à la lettre. Le tout c’est que chacun puisse faire la transition à son rythme et en son âme et conscience. Nous avons simplement envie de montrer que c’est possible qu’on soit une famille nombreuse ou pas.

Vous espérez convaincre des familles de suivre le même mode de vie que vous ?

Si on fait cette émission, c’est aussi pour donner envie à certaines familles, de suivre notre exemple. Ce n’est pas parce qu’on est 8 à la maison qu’on ne peut pas faire du "presque" zéro déchet. Si 1% des téléspectateurs franchissent le pas d’aller faire leurs courses avec leurs propres contenants, on aura déjà gagné beaucoup. On espère qu’ils verront à travers nous, que ce sont des petits gestes faciles à adopter au quotidien.