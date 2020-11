Famille DOL, 5 enfants : "Si je suis une maman héroïne, c'est surtout grâce à Alex"

Retrouvez le quotidien XXL de la famille DOL dans la saison 2 inédite, à partir du lundi 9 novembre à 17h25 sur TF1.

Dans la famille DOL, la maman, Ambre est une héroïne du quotidien… Infirmière urgentiste et pompier volontaire, elle jongle avec beaucoup de courage et d’énergie entre sa vie de maman de 5 enfants, sa vie de femme et sa vie professionnelle. Ce quotidien hors normes, elle le partage avec Alex, papa de ses deux derniers enfants et beau papa exemplaire de ses trois aînés, qu’elle va prochainement épouser. Très souvent partagée entre fierté et culpabilité, Ambre fait de son mieux pour parvenir à tout concilier. Rencontre avec Ambre.

Racontez-nous l’histoire de la famille Dol.

J’ai rencontré Alex à la fin de l’année 2016. A l’époque, j’étais divorcée et j’élevais mes trois enfants en garde alternée avec le papa. J’ai tout de suite dit à Alex que j’étais quelqu’un de très sérieux et que mes enfants étaient ma priorité. Lui a su me rassurer en me disant ces mots : “J’aimerai tes enfants autant que toi, comme la prunelle de mes yeux”. J’ai décidé de lui faire confiance et, en effet, Alex a rapidement pris une grande place dans le cœur de mes enfants. Pour mon plus grand bonheur. C’était un beau-père tellement extraordinaire que je ne pouvais pas l’empêcher d’être papa. J’avais envie d’avoir des enfants avec lui. Depuis, deux bébés sont nés : Joaquim et Winona. Ils ont vraiment renforcé notre famille. Une famille qui est devenue plus nombreuse certes, mais surtout plus heureuse.

Dans l’émission, on va vous découvrir “une maman héroïne”. Vous êtes maman d’une famille nombreuse mais vous êtes aussi infirmière aux urgences et infirmière pompiers. C’est quoi votre secret pour tout gérer ?

L’amour pour mes enfants, la compréhension de ma famille et la passion de mon métier, sont ce qui me permet de maintenir l’équilibre. Moi j’admire les mamans au foyer, parce qu’à chaque fois que je suis en congé maternité, je vois à quel point c’est le plus beau métier du monde mais aussi le plus difficile. Je suis moi-même issue d’une famille nombreuse. Ma maman est une maman au foyer et j’ai eu une enfance très heureuse. Mais moi, j’ai ce besoin de travailler et je suis dévouée à mon métier. Dans le quotidien, je suis plutôt bien organisée. La semaine où j’ai mes 5 enfants, j’essaie de travailler 2 jours de garde de 12h seulement. La semaine où mes trois grands sont chez leur papa, je travaille beaucoup plus. Cela est possible surtout grâce au soutien et à la présence d’Alex. Sans lui, je ne pourrai pas continuer ce rythme là.

Comment vos enfants vivent-ils votre emploi du temps peu ordinaire ?

J’ai eu ma première fille pendant mes études d’infirmière et j’étais enceinte de la deuxième lorsque j’ai obtenu mon diplôme. Elles ont tout de suite été habituées au rythme de vie particulier que nous impose le milieu médical. Travailler la nuit, les week-ends, les fêtes,... Mais je fais toujours en sorte de ne manquer aucun anniversaire de mes enfants et d’être présente à Noël. Ma famille passera toujours en premier. Je ne suis pas la maman parfaite mais je suis fière d’arriver à mener ma vie de femme et ma vie de maman aux côtés d’Alex qui est un père et un beau-père formidable.