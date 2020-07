Famille GAYAT : “Le secret de notre famille, c’est l’amour et l’humour”

Découvrez le quotidien XXL de la famille GAYAT à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

La famille GAYAT ne vous est pas inconnue ? Déjà star sur les réseaux sociaux, cette famille complice de 9 enfants âgés de 3 à 24 ans adore partager sa vie dans les médias ! Olivier, le père, peintre en bâtiment, se sacrifie pour sa famille et trouve toujours le temps pour entraîner ses 4 grandes filles dans l’équipe de football. Souk, mère au foyer, s’occupe des plus petits et essaye de faire un régime. Olivia l'aînée des filles, véritable community-manager de la famille fait tout pour attirer toujours plus d’abonnés. Entre humour, grains de folie et projets fous, il se passe toujours quelque chose chez les GAYAT ! Rencontre avec Souk et Olivier.

Racontez-nous l’histoire de la Famille Gayat.

Olivier : J’ai grandi dans les foyers, en manque d’un papa et d’une maman. J’avais beaucoup d’amour à donner et je rêvais de construire ma belle et grande famille. Avec Souk, nous nous sommes rencontrés à l’âge de 15 ans. Je lui ai tout de suite partagé mon envie d’avoir beaucoup d’enfants.

Souk : Cela ne m’a pas fait peur du tout. J’ai trois soeurs et un frère et j’ai toujours adoré les enfants. Notre premier enfant Matthieu va avoir 26 ans et la petite dernière, Jade, a 4 ans. En tout, nous avons 9 merveilleux enfants.

C’est quoi le secret pour une vie de famille nombreuse heureuse ?

Notre secret c’est beaucoup d’amour et d’attention à nos enfants qui nous le rendent bien. C’est la plus belle chose ! Nous on va avoir 46 ans et on est toujours jeunes dans notre tête, sûrement parce qu’on a eu nos enfants tôt. On rigole beaucoup, c’est ce qui fait notre force ! Il y a toujours des bons et des mauvais côtés comme n’importe quelle vie de famille. Mais on a tellement appris à nos enfants à être organisés, volontaires et solidaires que ça roule chez nous ! C’est très important pour nous de leur inculquer ces valeurs. On n’a pas beaucoup de moyens donc on leur a toujours appris l’importance du partage. C’est à plusieurs qu’on avance. Si on a un problème, on est tous là les uns pour les autres. La générosité, le partage, l’amour et l’humour sont les maîtres mots dans la famille Gayat !

Pourquoi avoir accepté de partager votre vie de famille nombreuse ?

On a commencé la télé il y a plusieurs années. Et cela nous a tout de suite plu. On aime partager notre quotidien et montrer les valeurs que prônent notre famille nombreuse. On vit des moments de bonheur, de joie, d’amour mais aussi des difficultés et des sacrifices. Mais à la fin, c’est tellement de bonheur! On a vraiment hâte de partager tout ça avec les téléspectateurs. On a quand même une petite communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux depuis longtemps et on est contents de pouvoir renouer avec eux.

Souk et Olivier, vous êtes amoureux depuis plus de trente ans. Comment c’est possible ?

Notre secret, c’est l’humour. Il nous arrive de nous disputer mais ça ne dure jamais longtemps. On est à la tête d’une grande tribu mais on a jamais oublié d’être mari et femme. On s’offre des moments d’intimité de couple, on s’évade, on se fait un petit restaurant… C’est très important d’avoir toujours des petites attentions l’un envers l’autre. Quand ma femme me prépare mon repas, je lui dis toujours merci, par exemple. Je n’oublie pas non plus de lui dire que je la trouve toujours aussi belle. Cela peut paraître bête mais c’est important d’être reconnaissant chaque jour. On a jamais oublié d’être amoureux en plus d’être parents. Nos enfants voient qu’on est très amoureux et ça les rend heureux. On vit vraiment dans une famille aimante !

Qu’est-ce qui vous rend fiers en tant que parents ?

D’avoir construit cette grande famille, d’être entourés chaque jour de l’amour de nos enfants à qui l’on donne tout. Cela nous rend encore plus forts ! Nos enfants sont très respectueux envers nous et envers les autres. Ils sont bien élevés. On est très fiers de montrer que d’avoir beaucoup d’enfants ne nous empêchent pas de leur donner une bonne éducation. On a l’habitude d’entendre des bêtises sur les familles nombreuses. Cela fait partie de la vie. Nous on passe au-dessus et on va de l’avant. On sait qu’ils sont heureux, bien élevés et qu’il n’y a que de l’amour chez la famille Gayat.