Famille GRYFFON, 4 enfants : "Après 4 filles, l'arrivée d'un petit garçon va nous changer"

Retrouvez le quotidien XXL de la famille GRYFFON dans la saison 2 inédite, à partir du lundi 9 novembre à 17h25 sur TF1.

Dans la famille GRYFFON, on s’apprête à vivre de très grands changements ! Déjà parents de 4 petites filles, Jenny et Damien se préparent à accueillir leur 5ème enfant… un garçon ! Une petite révolution dans la vie de cette famille qui s’accompagne d’un autre grand bouleversement… La tribu quitte son sud natal pour s’installer à 1500 kms, en Bretagne. Entre le déménagement, les chamailleries des filles, le ménage et les repas 100% fait maison, Jenny, blogueuse et quelque peu hyper active, va devoir trouver du temps pour préparer au mieux ce qui sera sans doute son dernier accouchement. Rencontre avec Jenny et Damien.

Racontez-nous l’histoire de la famille Gryffon.

Damien et moi, on s’est rencontrés très jeunes. J’étais en BTS et lui en classe de terminale. C’était en 2005. On est immédiatement tombés amoureux et on s’est très vite installer ensemble. Rapidement, j’ai su que je voulais faire un bout de chemin avec lui. En revanche, on ne s’est jamais dit qu’on deviendrait parents d’une famille nombreuse. Pour être honnête, quand on a eu notre première fille Clara, on s’était même dit “plus jamais”. Parce qu’on était jeunes et que j’avais eu un accouchement très difficile… Après, on grandit, on change d’avis et nous voilà parents de 4 petites filles et avec un petit garçon en route.

Vous espériez avoir un petit garçon ?

Nous n’avons jamais fait d’enfants pour avoir un garçon ou une fille. Notre seul souhait a toujours été d’avoir un enfant en bonne santé. Chaque projet bébé a été mûrement réfléchi mais pas parce que nous rêvions d’avoir enfin un garçon.

Que va-t-on découvrir dans la saison 2 de “Familles nombreuses” ?

Mon mari est militaire et a eu l’opportunité d’avoir un poste à terre pendant deux ans. Nous allons donc quitté notre sud natal pour s’installer en Bretagne. Pour nous, cela représente surtout deux années de vraie vie de famille. Parce que cela fait 11 ans que je vois mon mari environ 6 mois dans l’année. Les autres 6 mois, je suis à la fois, la maman et le papa. On a hâte de vivre cette nouvelle vie de famille tous ensemble et avec l’arrivée de notre petit garçon, le moment est bien choisi. Vous allez donc suivre notre déménagement mais aussi les derniers mois de ma grossesse. Je suis contente que ma famille participe à cette nouvelle aventure parce que je trouve que c’est une émission bienveillante où les familles nombreuses sont mises à l’honneur. J’avais envie de montrer qu’on peut être une famille nombreuse heureuse.

Comment faites-vous pour gérer le quotidien de votre famille nombreuse ?

Je suis blogueuse professionnelle. Cela me permet d’organiser mon emploi du temps et de travailler à la maison. Mon truc pour allier ma vie de maman, de femme et mon travail, c’est l’organisation. On a une organisation pratiquement militaire à la maison et il n’y a pas beaucoup de place à l’imprévu.

Qu’est-ce que vous aimez le plus faire avec vos enfants ?

J’aime partager ma passion pour la cuisine avec mes enfants, leur transmettre mon savoir et l’amour de bien faire. Ce sont toujours des moments très privilégiés pour nous. Je suis fière de mes filles qui ont 4 personnalités bien différentes. Je n’angoisse pas du tout à l’idée d’avoir un cinquième enfant mais plutôt d’avoir un petit garçon. Après 4 filles, cela va être un gros changement !