Famille JEANSON : “Nous sommes une famille, militaire catholique, fun et normale ”

Découvrez le quotidien XXL de la famille JEANSON à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

Après avoir vécu aux quatre coins du monde, la FAMILLE JEANSON est de retour en France avec le projet d’une vie : l’achat d’une maison de famille. Entre les rendez-vous chez le notaire, les cartons, le déménagement, s’occuper de 5 enfants n’est pas toujours de tout repos pour les parents, Marie-Alix et Alexandre. Cette famille de militaire tord le cou à tous les clichés : chez eux partage et dialogue sont les maîtres mots pour une éducation réussie. Mayeul, Auxence, Faustine, Victor et Aloys vont vous faire craquer… Rencontre avec Marie-Alix.

Racontez-moi l’histoire de la Famille JEANSON.

Avec Alexandre, nous nous sommes mariés à l’été 2005 et nous avions tous les deux comme projet de fonder une grande famille. Entre deux personnes d’une même famille, il circule beaucoup d’amour alors imaginez lorsque vous multipliez son nombre. Nous sommes comblés d’avoir cinq enfants aujourd’hui. Ensemble, nous formons une famille de militaires, chrétiens et ancrée dans le monde.

Pourquoi avoir accepté de partager votre vie de famille nombreuse ?

En participant à cette émission, nous avons surtout envie de montrer qu’on peut être une famille militaire, catholique, pratiquante et nombreuse... Cumuler tous les mandats qui laisseraient penser que nous sommes une famille un peu ennuyeuse. Alors qu’en réalité, nous sommes avant tout une famille normale, fun et bien ancrée dans le monde d’aujourd’hui. J’avais aussi envie de montrer qu’on peut être mère de famille nombreuse mais femme avant tout. Il est important de ne pas s’oublier.

Comment fait-on pour ne pas s’oublier lorsque l’on est la maman d’une famille nombreuse et qu’on travaille ?

Il n’y a pas de secret, il faut être très bien organisé. Nos enfants ont des valeurs et une certaine éducation. A la maison, il y a des règles et tout le monde les respectent. J’ai aussi un mari merveilleux qui m’épaule beaucoup. Tout cela me paraît de me dégager plus de temps pour moi.

Qu’est-ce qui vous rend fière aujourd’hui ?

Voir mes cinq enfants épanouis, équilibrés et ouverts aux gens qu’ils rencontrent au quotidien. Je dis souvent que la famille, c’est la première école de la vie. On apprend le partage, l’écoute, le pardon et la bienveillance. Je suis fière de voir que mes enfants partagent ces valeurs fondamentales.

Qu’est-ce qu’on va découvrir dans la saison 1 ?

La concrétisation d’un rêve avec l’achat d’une maison de famille pour laquelle nous avons eu un coup de coeur. Après avoir déménagé plus de 9 fois en 15 ans, dont 2 déménagements à l’étranger, nous avions besoin de nous ancrer quelque part. Nous espérons que cette maison sera le témoin de longues et belles années en famille.