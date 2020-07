Famille PELLISSARD : “Devenir parents, ça donne des ailes”

Découvrez le quotidien XXL de la famille PELLISSARD à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

Dans la famille Pellissard, on accueille un bébé presque chaque année ! Déjà parents de 7 enfants âgés de 10 mois à 12 ans, ils préparent l’arrivée du 8ème. Pour Amandine, cette ancienne miss de beauté, rien n’est plus important que de donner la vie et d’offrir le meilleur à ses enfants. Pour s’occuper à plein temps de toute la famille, le couple a décidé d’être parents au foyer. Malgré un budget serré, ils jonglent avec panache entre bons plans et système D. Un accouchement mouvementé, des chamailleries dans la fratrie et une demande en mariage, on ne s’ennuie jamais chez les Pellissard ! Rencontre avec Amandine et Alexandre.

Racontez-nous l’histoire de la Famille Pellissard.

Avoir une famille nombreuse, n’a jamais été un rêve de petite fille. A l'âge de 19 ans, j’ai donné naissance à mon fils aîné Léo. J’étais toute seule à l’époque et bien loin de m’imaginer à la tête d’une petite tribu. Mais quand j’ai rencontré Alexandre, j’ai su qu’il serait l’homme de ma vie et le père de mes enfants. D’ailleurs, il est tout de suite devenu le papa de Léo et a pris son rôle très à coeur. Nous avons commencé à agrandir la famille mais sans jamais se dire que nous en aurions 8 un jour. Le fait de devenir parents nous apportent tellement de joie et d’amour que ça nous donne à chaque fois l’envie de recommencer. Aujourd’hui, je suis enceinte du 8ème enfant et je pense qu’on ne s’arrêtera pas là d’ailleurs. L’amour de parents pour ses enfants, c’est indescriptible et sans limites.

Qu’est ce qui caractérise votre famille nombreuse ?

Nous on a toujours pensé être une famille comme les autres. C’est plutôt le regard d’autrui qui nous caractérise de cette façon parce que nous on est très ordinaires finalement. D’accord, nous avons beaucoup d’enfants mais la particularité de notre famille, c’est peut-être qu’on fonctionne sans voiture. Nous n’avons pas le permis et pourtant, on arrive toujours à faire plein de choses avec nos enfants. Sans aucune contrainte.

Vous êtes aussi deux parents au foyer.

Oui, on a fait ce choix à la naissance de nos 5ème et 6ème enfants. Si nous faisons des enfants, c’est pour être présent. Au quotidien, nous sommes des parents assez sereins. On ne se met pas de pression inutile. Il faut déjà avoir une attention à toute épreuve avec 7 enfants et les sources d’angoisse sont nombreuses. Notre grande famille demande beaucoup d’organisation alors on ne s'ajoute pas de stress. On prend toujours le bon côté des choses et on fait avec les aléas du quotidien.

Qu’est-ce que vous aimez le plus faire avec vos enfants ?

On fait beaucoup de choses avec nos enfants. Les sorties au parc, la piscine… Ce sont des activités qui nous permettent d’être tous ensemble. Ensuite, on essaie de s’accorder des petits moments avec chacun de nos enfants ou par tranche d’âge.

Pourquoi avoir accepté de partager votre vie de famille nombreuse ?

On souhaite apporter une autre vision sur les familles nombreuses. On entend souvent : “Mais qui a 8 enfants en 2020 ?”. Et bien, nous ! Il est important de montrer qu’on peut avoir une famille nombreuse heureuse et se donner les moyens de tout faire pour chacun de ses enfants. Ceux qui rêvent d’avoir une grande famille ne doivent absolument pas se sentir effrayés. C’est possible ! Ne pas avoir le bon travail, la bonne maison, c’est secondaire. Nous aussi, au départ, nous n’avions pas forcément la meilleure situation mais quand on s’aime et qu’on en rêve, il faut s’en donner les moyens. Devenir parents, ça donne des ailes et pour nos enfants,on ferait n’importe quoi.

Qu’est-ce qu’on va découvrir dans la saison 1 ?

On va découvrir la fin de ma grossesse qui ne se passe pas super bien. Je vais devoir lever le pied un peu mais c’est quelque chose d’impossible quand on est maman d’une famille nombreuse. L’accouchement ne va pas se passer super bien non plus... Comme quoi les grossesses se suivent ne se ressemblent pas ! On va découvrir nos joies, nos peines, notre organisation quotidienne mais aussi notre vie de couple qu’on a peut-être un peu délaissé ces dernières années. Il y aura également d’autres surprises au programme !