Famille REYMOND : “Notre fierté, c’est que tout le monde s’aime dans notre famille recomposée”

Découvrez le quotidien XXL de la famille REYMOND à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

Chez les REYMOND, la famille recomposée XXL prend tout son sens. Cindy est une vraie wonderwoman, maman de 9 enfants ! Elle a eu les 3 derniers avec Fernand, son mari. Pour elle, ce ne sont pas les enfants qui ont choisi de grandir dans une famille nombreuse, alors elle veut les épargner et se sacrifie toujours pour eux. Résultat, cette super héroïne du quotidien aurait peut-être besoin de souffler un peu. Entre dévotion, surprises et larmes, la famille Reymond va traverser de moments chargés d’émotion. Rencontre avec Cindy.

Racontez-nous l’histoire de la Famille Reymond.

Avoir une famille nombreuse, c’était une évidence pour moi. Les enfants, c’est toute ma vie ! Je viens moi-même d’une grande fratrie et dès l’âge de 6 ans, j’ai su que je voulais avoir beaucoup d’enfants. Avant de construire quelque chose avec celui qui deviendrait plus tard mon mari, Fernand, j’avais déjà 6 enfants. Ensemble, nous avons eu 3 enfants. Avec Fernand, on se connaît depuis très longtemps. Il a été mon premier grand amour. A l'époque, j’avais 15 ans et lui, 17 ans. On avait vécu une belle histoire d’amour qui s’est terminée on ne sait plus trop pourquoi aujourd’hui. On s’est retrouvés 15 ans plus tard sur les réseaux et la vie a fait que nous sommes aujourd’hui une grande et belle famille recomposée.

Fernand a-t-il facilement accepté vos six enfants ?

Fernand n’a jamais eu peur de construire une relation avec moi par rapport à mes 6 enfants. Il les a tout de suite accepté comme ils l’ont accepté aussi très facilement. Un beau-papa exemplaire qui s’est tout de suite occupé d’eux comme si c’était les siens. Aujourd’hui d’ailleurs, il ne fait aucune différence entre les enfants et j’en suis très heureuse. Voir que tous nos enfants évoluent bien et qu’ils s’entendent à merveille. On ne peut pas espérer mieux dans une famille recomposée. C’est le plus beau des cadeaux pour moi, la plus belle des réussites ! Je suis très fière de ma famille.

A quoi ressemble une journée ordinaire chez les Reymond ?

Une vie de famille nombreuse, il ne faut pas se mentir, c’est beaucoup de temps consacré et de travail. Je me lève à 5h tous les matins, par choix, parce que j’aime être à jour dans le rangement, le linge, le ménage... Sinon, on peut vite se laisser déborder. J’ai des journées qui sont très mouvementées. Impossible de s’ennuyer !

Pourquoi avoir accepté de partager votre vie de famille nombreuse ?

Les familles nombreuses subissent quelques préjugés. Nous voulions simplement montrer que sommes une famille nombreuse heureuse, normale et fière de l’être. D’ailleurs, dans le programme, toutes les familles sont différentes et chacune à sa façon de voir les choses et d’élever sa famille. Notre point commun, c’est d’avoir le bonheur à la maison avec tous nos enfants.

Qu’est-ce qu’on va découvrir dans la saison 1 ?

Vous allez voir grandir Roméo, le petit dernier, que j’appelle “mon bébé bonheur”. Je pourrais en avoir dix des bébés comme ça. Sa naissance n’était pas prévue tout de suite mais on ne le regrette pas. Il nous apporte tellement de joie au quotidien. Vous allez aussi m’accompagner dans les rendez-vous médicaux de ma fille Lily-Rose. Elle souffre de problèmes cardiaques qui n’ont été découverts que récemment. Elle doit subir une batterie d’examens. En tant que maman, c’est un véritable déchirement. On se sent impuissante... Ce n’est pas un petit bobo sur le genou que l’on peut soigner. La vie n’est pas faite pour que l’on voit son enfant malade mais je fais mon maximum pour être présente pour elle.