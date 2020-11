Famille VAN DER AUWERA, 11 enfants : “Nous sommes une famille fusionnelle”

Retrouvez le quotidien XXL de la famille VAN DER AUWERA dans la saison 2 inédite, à partir du lundi 9 novembre à 17h25 sur TF1.

Chez les VAN DER AUWERA, le bonheur réside avant tout dans le fait d’être ensemble ! Cindy, la maman louve et Sébastien, le papa au cœur tendre mettent tout en œuvre pour se séparer le moins possible : Sébastien, aide-soignant, a choisi de travailler la nuit pour passer du temps avec les siens la journée. Cindy, a quant à elle décidé de faire l’école à la maison pour garder près d’elle ses 11 enfants… Et cette famille atypique cultive le XXL jusque dans ses passions ! Fascinée par les animaux des peuples nomades, ils en ont adopté plus d’une soixantaine ! Résultat : une étonnante tribu dans laquelle les alpagas cohabitent aussi bien avec les chameaux qu’avec les chèvres naines. Au milieu de leur surprenante Arche de Noé, les Van Der Auwera démontrent que le nombre 13 est définitivement un porte-bonheur. Rencontre avec Cindy et Sébastien.

Racontez-nous l’histoire de la famille Van Der Auwera.

Cindy : On s’est rencontrés à l’école d’infirmières, en 1999, et on est très vite tombés amoureux. On voulait finir nos études avant d’avoir notre premier enfant. J’ai donc eu mon diplôme et Camille est née un an après. A l’époque, on a tout de suite acheté une voiture 7 places parce qu’on avait bien l’intention de la remplir. Nous rêvions tous les deux de construire une famille nombreuse.

Sébastien : C’est vrai que c’est d’abord ma rencontre avec Cindy qui m’a donné envie de fonder une grande famille avec elle. Le reste est venu naturellement. A la base, on voulait un chiffre pair. Du coup, c’est raté puisque nous avons 11 enfants. On verra ! Ce n’est peut être pas terminé (Rires).

Votre grande famille compte aussi plus de 60 animaux.

Sébastien : Depuis tout petit, je suis passionné par les animaux. Une passion que j’ai rapidement partagé avec Cindy. Aujourd’hui, on a une soixantaine d’animaux dont nous nous occupons au quotidien. L’organisation, c’est la clef et tout le monde aide. Chaque enfant a une responsabilité envers un ou plusieurs animaux. Cela fait aussi parti de leur éducation. Si on aime un animal et qu’on le respecte, on respectera forcément son prochain. Dans notre famille, on donne beaucoup d’amour.

Vous êtes une famille fusionnelle ?

Cindy : Comme dans toutes les familles, il y a des hauts et des bas mais les enfants s’entendent tous très bien. Avant, on avait une maison avec 6 chambres. Les plus grands avaient chacun leurs espaces. Mais très vite, ils ont voulu dormir tous ensemble. Aujourd’hui, ils dorment dans une chambre filles et une chambre garçons. C’est vrai que nous sommes les inséparables ! Notre plus grand bonheur, c’est de rigoler ensemble et passer des bons moments tous ensemble.

Vous avez donc 11 enfants, 60 animaux, vous travaillez tous les deux. Est-ce que vous êtes des supers héros ?

Cindy : Nous n’avons pas eu 11 enfants ou 60 animaux d’un coup. Notre famille s’est vraiment agrandie petit à petit. On a bien éduqué les premiers enfants et l’organisation s’est faite au fur et à mesure. Quand on est 8 à table, on peut être 9 ! Puis, Sébastien travaille de nuit pour être le plus présent possible mais c’est vrai qu’il ne dort pas beaucoup.

Sébastien : On a aussi accepté de faire cette émission pour donner quelques clefs aux téléspectateurs qui auraient envie de trouver une meilleure organisation dans leur vie de famille. Notre secret à nous, c’est de ne pas se prendre la tête. On vit dans le bonheur et la joie. C’est ce que l’on souhaite à toutes les familles !