Familles Nombreuses : La vie en XXL - Découvrez le quotidien exceptionnel de 7 familles

“Familles Nombreuses : La vie en XXL”, le nouveau docu-réalité à découvrir à partir du lundi 6 juillet à 17h15 sur TF1.

Au départ ils avaient 1 enfant, puis un 2ème, un 3ème et la famille n’a cessé de s’agrandir … Jusqu’à 9 enfants aujourd’hui pour certaines familles ! Pendant plusieurs mois et aux 4 coins de la France, partez à la découverte de la vie quotidienne hors du commun de 7 familles nombreuses où les joies, les peines, les courses, les cris et surtout l’amour… sont XXL.

Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du quotidien devient un immense défi. Et les grandes étapes de la vie y sont encore plus intenses : accouchement, achat d’une maison, demande en mariage, annonce de grossesse. Les émotions sont décuplées à chaque événement !

Sans plus attendre, découvrez chacune de ces familles :

- La famille SANTORO : les jeunes parents qui assurent

- La famille PELISSARD : bientôt le 8ème !

- La famille GAYAT : les stars des réseaux sociaux

- La famille JEANSON : la famille d’expatriés

- La famille REYMOND : la famille recomposée XXL

- La famille GALLI : Arthur & les triplés

- La famille BEAUFOUR : la famille 0 déchet

Partagez le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand !