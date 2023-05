Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - S07 Episode 16

Dans les Alpes, il est bientôt l’heure de passer à table pour les Hämmerli, alors Aïda et les enfants se mettent à la cuisine pour préparer le repas pour les plus grands, mais aussi pour Harvey qui commence la diversification alimentaire. La soirée ados continue pour les Baudrand, après un repas au fast food, Céline et Clément emmène les enfants au laser-game. Aujourd’hui, la famille Blois fait une pause dans les travaux pour célébrer les anniversaires de Sarah, Lola et Ethan et pour la première fois, toute la famille va manger sur la nouvelle table à manger. Après avoir connu quelques mois difficiles niveau budget, Ludovica Tuzzoli a mis en place quelques astuces pour que cela n’arrive plus à sa famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 16