Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - S07 Episode 71

Mission Tetris pour Clément Baudrand, toute la famille part en vacances au ski mais difficile de rentrer toutes les affaires dans la voiture quand on a une aussi grande tribu. Pour les Roméro, c’est après-midi cinéma à la maison alors Souad prépare des popcorns. En Savoie, c’est l’heure de faire un bonhomme de neige pour la famille Cail. Depuis son opération, Marie Julien ne peut pas travailler alors pendant quelques temps les enfants n’iront plus à la garderie et à la cantine. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 71.