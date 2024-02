Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 115

Stéphanie Riquelme a une grande annonce à faire : la jeune maman est enceinte de son 7ème enfant. Une véritable victoire pour Stéphanie qui a subi 2 fausses-couches en l’espace d’un an. C’est mercredi chez les Boibessot et Audrey est toujours à Paris. Mais difficile pour Hervé de faire à manger, tout en gardant occuper les enfants. De retour à la maison après la naissance de Janah, Vanessa et Nélia Bénaïssa peuvent désormais s’occuper du bébé entre filles. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 115.