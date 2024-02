Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 119

Le compte à rebours à commencer chez les Blois. Ce soir, la tribu célèbre les 22 ans de Clara et une vingtaine de personnes sont attendues à la maison. Pour l’occasion, Diana, la maman lui réserve une jolie surprise. C’est samedi soir chez les Provenchère et comme souvent Tony a match de handball, alors toute la famille se prépare pour aller le soutenir. Les travaux de l’appartement continuent pour les Jean-Zéphirin, alors pour soutenir sa maman pendant que Stéphane s’occupe du chantier, Maël joue le petit papa. De leur côté, Marie-Caroline et Guillaume Cail décident de ralentir leurs sorties habituelles pour passer plus de temps avec leurs enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 119.