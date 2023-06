Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 22

Dans la Rhône, Marie Caroline et Guillaume Cail doivent, chaque semaine, faire face au même fardeau : les devoirs des enfants, une mission qui met leur patience et leurs nerfs à rude épreuve. De son côté Marie Julien est de garde ce week-end. En plus de son métier de couvreuse, cette maman solo est également pompier volontaire, lorsque ses enfants sont chez leurs papas. Chez les Roméro, le stress monte, le match de l’équipe de France vient de commencer, tous croisent les doigts pour la victoire. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 22.