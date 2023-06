Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 23

Chez les Blois, le temps presse, il ne reste plus que quelques jours avant le grand déménagement. Aujourd’hui, Juliette, la benjamine de la tribu doit dire au revoir à ses affaires de bébé, une étape difficile pour Diana, sa maman. Ce soir, la famille Esposito célèbre Halloween dans un parc, alors tout le monde se prépare pour être le plus effrayant possible. Dans l’Ain, Céline Baudrand profite que les triplées soient à la crèche pour avancer sur les tâches ménagères. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 23.