Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 28

Après des au revoirs difficiles, la famille Blois est arrivée dans sa nouvelle maison. Il est maintenant temps de prendre ses marques et de s’installer doucement. Chez les Julien, toute la tribu célèbre Halloween ! Un événement que Marie porte dans son cœur et souhaite partager avec ses enfants. Pour les Bénaïssa, la recherche de la poussette continue. Mais pas facile pour Vanessa et Akim de trouver une poussette capable de rentrer dans leur tout petit coffre de voiture. Le mariage de Céline et Clément Baudrand approche a grand pas, il est alors l’heure de faire le plan de table. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 28.