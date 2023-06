Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 29

Aujourd’hui, après un gros dégât des eaux, Souad Roméro fait restaurer la salle de bain des enfants, fini la baignoire, place à la douche. L’occasion pour la famille de diminuer la facture d’eau. Une nouvelle famille fait son entrée dans l’émission : les Blond-Pinart. Déjà parents 3 enfants, Flavie et Maverick vont vivre un véritable chamboulement car la jeune maman de 28 ans est enceinte de quadruplés et l’accouchement approche. Dans le sud de la France, les Esposito se préparent pour rendre visite aux parents d’Olivier et leur annoncer une grande nouvelle : Tiffanie va donner naissance à un petit garçon. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 29