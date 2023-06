Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 34

Avec le déménagement dans la nouvelle maison, Juliette, la benjamine de la famille Blois, a été contrainte de changer d’école. Un moment que la petite fille de 5 ans appréhendait beaucoup, tout comme sa maman. A la rentrée, la famille Jean-Zéphirin a vécu un grand bouleversement, Deynis, 15 ans, a quitté le domicile familial pour intégrer un centre de formation de boxe anglaise. Malgré son départ, il reste en contact avec ses frères et sœurs et les appelle très souvent. Ce soir, Marie Caroline et Guillaume Cail sont de sortie, alors tout le monde se dépêche pour coucher les plus petits. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 34.