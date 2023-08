Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 44

Dans les Alpes, toute la famille Hämmerli se rend au salon des machines agricoles. Une sortie idéale pour le petit Warren qui adore les tracteurs. De retour à la maison après avoir fait les courses alimentaires, Marie Julien et ses enfants se dépêchent de ranger leurs emplettes. A la maternité, Flavie Blond-Pinart a hâte de donner naissance à ses quadruplés et de pouvoir rentrer à la maison. Aujourd’hui, Stéphanie et Jérémy Riquelme emmènent leurs enfants dans un parc de jeu, l’occasion parfaite pour s’amuser en famille. De leurs côtés, les Boibessot vont présenter leur nouvelle voiture aux enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 44.