Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 50

Demain, Céline et Clément Baudrand organisent un yes day avec les enfants, ils n’auront pas le droit de dire non à leurs enfants pendant 24h. Alors avant cette journée spéciale, les ados préparent leur liste d’envies. Chez les Boibessot, il est temps d’aller chez le médecin pour faire signer les licences de handball des enfants mais difficile pour Hervé de se souvenirs de toutes les dates de naissance. Aujourd’hui, Marie Julien et ses enfants partagent un moment en famille en faisant des jeux de société. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 50.