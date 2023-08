Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 51

Aujourd’hui, les Jean-Zéphrin organise une gender reveal pour révéler à leur proche le sexe de leur 9e bébé. Et pour les aider dans l’organisation et la décoration, Raoudha et Stéphane peuvent compter sur l’aide de tata Samira. Pendant que Tony s’occupe de Nolann, pour Laetitia Provenchère et les triplés, c’est direction le coiffeur ! Un moment que la jeune maman redoute beaucoup. De leur côté, l’arrivée du bébé pousse les Bénaïssa à s’organiser et aujourd’hui, Vanessa décide de faire une liste des repas. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 51.