Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 53

Chaque dimanche, Souad Romero fait le même rituel : elle applique un masque capillaire dans les cheveux de ses enfants pour les rendre beaux et forts. Aujourd’hui, Audrey Boibessot fait l’inventaire de ses placards afin de construire ses menus et sa liste de courses. Une astuce qui lui permet d’éviter le gaspillage et de faire de grosses économies. Chez les Cail, tout le monde se prépare pour passer quelques jours à la montagne, mais avant de partir il faut vérifier le matériel. Pour la famille Blois, il est temps de faire les devoirs pour Sarah, Lola et Louane et désormais elles peuvent les faire dans leur chambre. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 53.