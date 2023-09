Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 59

Demain, toute la famille Cail par à la montagne pour passer le week-end dans leur chalet familial alors avant le grand départ, il faut s’organiser pour que la route se passe au mieux. Dans quelques heures, Ludovica et Grégory Tuzzoli vont se dire oui, alors pour la future mariée l’émotion et le stress montent. Il est l’heure de dormir pour les Jean-Zéphirin, l’appartement étant trop petit pour leur famille XXL, les deux derniers dorment avec eux dans le salon. Alors difficile pour Raoudha et Stéphane de ne pas se réveiller la nuit. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 59.