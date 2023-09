Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 63

Aujourd’hui, une nouvelle famille rejoint l’aventure Familles Nombreuses, la vie en XXL : les Moncla. Originaires du Pays basque, Jean-Benoit et Mélanie sont à la tête d’une famille de 6 enfants. Chez les Cail, l’heure est au départ. Toute la tribu se prépare pour partir quelques jours dans le chalet familial. Malgré l’emménagement de Tony chez elle, Laetitia Provenchère se sent toujours dépassée et ne trouve pas de temps pour elle. De son côté, Marie Julien a réservé une petite surprise pour ses enfants : une nouvelle tenue pour le sport. De leur côté, les Esposito sont de passage à Paris pour rendre visite au frère de Tiffanie, l’occasion pour la tribu de faire une balade sur la Seine. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 63.