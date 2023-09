Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 66

Après la cérémonie du mariage, il est temps de faire la fête pour Ludovica et Grégory Tuzzoli pour célébrer le plus beau jour de leur vie. Laetitia Provenchère et son fils Nolann sont en route direction Paris pour récupérer Catherine, sa maman, venue de Toulouse pour quelques jours. Chez la famille Riquelme il est temps de faire un peu de tri dans les jouets des enfants. Pour les Cail, l’arrivée au chalet est plus complexe que prévu. En plus du froid, Guillaume a du mal a allumé l’eau. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 66.