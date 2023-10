Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 75

Raoudha Jean-Zéphirin est arrivée à la maternité, les contractions sont de plus en plus rapprochées, l’accouchement ne devrait plus tarder. En Savoie, le premier réveil des vacances a sonné pour les Baudrand. Ce matin, toute la famille se prépare pour faire de la luge en famille. Pour Marie Julien, il est temps de faire les lessives mais pour retrouver les vêtements de chacun, la maman a ses petites astuces. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 75.