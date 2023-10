Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 77

Stéphane Jean-Zéphirin est de retour chez lui après avoir passé la nuit à la maternité avec Raoudha qui a donné naissance à la petite Romane. Le week-end médiéval continue pour les Boibessot. Après un spectacle la veille, aujourd’hui, Audrey, Hervé et les enfants font la visite complète du château et du parc. Il est l’heure du rituel chez les Cail. Chaque semaine, Marie-Caroline et Guillaume organisent le dîner du roi et de la reine d’un des enfants, et cette fois, c’est au tour de Gaspard de manger en tête-à-tête avec ses parents. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 77.