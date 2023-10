Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 78

Cela fait maintenant 2 jours que Stéphane Jean-Zéphirin est seul à la maison avec les enfants mais aujourd’hui Raoudha rentre de la maternité avec Romane. Pour son retour, le papa décide de lui faire une petite surprise et demande de l’aide aux plus grands. Chez les Julien, Zoé l’ainée est de passage, alors Marie décide d’organiser une sortie en ski tous ensemble. Pour Vanessa Bénaïssa une question reste en suspens, à 8 mois de grossesse, elle ne sait toujours pas comment s’appellera le bébé et décide d’en discuter avec les enfants. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 78.