Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 79

Stéphane Jean-Zéphirin et les enfants ont surpris Raoudha en venant la chercher tous ensemble à la sortie de la maternité. Mais il semblerait que la réalité prenne vite le dessus. Les vacances à la montagne continuent pour la famille Baudrand et aujourd’hui au menu, c’est raclette pour tout le monde ! Chez les Moncla, Mélanie et les enfants se remémorent les souvenirs du bon vieux temps en feuilletant les lettres qu’elle s’échangeait avec Jean-Benoît étant ados. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 79.