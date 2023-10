Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 07 Episode 93

C’est mercredi chez les Romero, si les enfants ont habituellement sport, la pluie empêche les plus jeunes de jouer au foot. Alors aujourd’hui, Souad garde tout le monde, et même Rachel blessée au genou. Cette nuit, le père Noel est passé chez les Hämmerli et les enfants sont heureux de pouvoir tester leurs nouveaux cadeaux. Le jour du terme de la grossesse est arrivé pour Vanessa Bénaïssa, alors la maman se rend à la maternité. Après l’accident de la veille, Giullyan va mieux alors Stéphanie Riquelme emmène toute la tribu à l’école. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 07 Épisode 93.