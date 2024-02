Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 1 du 26 février 2024

C'est le grand retour des familles XXL pour une saison remplie de rebondissements ! On retrouve l'emblématique famille Gayat ainsi que Céline et Clément de la famille Baudrand, qui font leur retour à l'écran en se préparant activement pour leur futur mariage. Nous faisons la rencontre de la famille Philippe, une tribu de 5 enfants à l'éducation rigoureuse ! En effet, que ce soit à la maison ou au travail, chaque instant est minutieusement planifié. En Charente-Maritime, nous découvrons Julie et Romain, parents de la famille Cortez, qui adoptent une approche "à la cool", décontractée et sans pression. Enfin, nous faisons connaissance avec Hanaa et Irshad, un couple ayant surmonté de nombreux obstacles pour réaliser leur rêve de devenir une famille nombreuse. Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 1 du 26 février 2024.