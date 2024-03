Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 10 du 8 mars 2024

C'est une constante course contre-la-montre pour la famille Phillipe ! Entre réveil millimétré, sport et rangement, la maman organise sa journée de maman comme une militaire ! Chez les Romero, l'anniversaire de Kezia continue et Rachel partage un moment d'émotion en parlant de sa famille. On suit la famille Gayat faire des courses, le mot d'ordre : acheter en promotion ! Enfin, du côté des Gonzalez, Mélanie décide enfin de faire un test de grossesse. Alors, va-t-elle devenir maman une nouvelle fois ? Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 08 Episode 10 du 8 mars 2024