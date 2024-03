Avant-première - Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 8 du 6 mars 2024

L'anniversaire surprise de Kezia commence, et ses parents ont vu les choses en grand ! Départ en limousine avant une arrivée en fanfare ! Céline et Clément doivent gérer les humeurs des triplés, à qui il manque près de 4 heures de sommeil. Du côté de la Réunion, on retrouve André et Rodolpho qui préparent les enfants à aller à l'école. La famille Esposito part en virée shopping et c'est papa qui régale ! Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 8 Episode 8 du 6 mars 2024