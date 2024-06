Avant-première - Saison 08 Episode 43 du 19 juin 2024

C'est l'anniversaire de Cléo qui fête ses 4 ans. Pour l'occasion, la reine des neiges vient lui rendre visite. Les Cortez mesurent les enfants pendant que les Fernandes de Bagnolo partent en activité bouée à l'île Maurice. Aujourd'hui, Hanaa et Irshad relancent le traitement pour tenter d'avoir un nouvel enfant. On découvre le protocole médical que doivent vivre le couple depuis toujours. Enfin on retrouve les Esposito en Italie pendant leur balade en vélo. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 43.