Avant-première - Saison 8 Episode 14 du 14 mars 2024

Ce week-end, les parents Baudrand laissent leur maison à Lina pour qu'elle fête son dix-huitième anniversaire. Les Gayat participent à leur journée de formation. Elles sont toutes réunies pour se former à la pose d'ongles en Île-de-France. Chez les Esposito, les jumelles rentrent dans l'adolescence, une période que redoutent beaucoup Tiffanie et Olivier... Enfin, on apprend la particularité du premier enfant de la famille d'Elah. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 14.