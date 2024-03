Avant-première - Saison 8 Episode 19 du 21 mars 2024

Mélanie et Franck partent pour la première fois à deux à Marrakech, l'occasion pour les parents de se retrouver en amoureux. En Île-de-France, on retrouve les Félicien dans leur quotidien en tant que parents sourds. Contrairement à d'autres familles, ici, le réveil se fait en douceur. Le vendredi, c'est le "Elah Spa", l'heure de nettoyer et de s'occuper des ongles des enfants. Enfin, Céline et Clément rentrent à la maison après leur week-end avec les triplés. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 19.