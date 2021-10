EXCLU - Les aventures des Familles Nombreuses continuent dès lundi avec des surprises !

Votre célèbre rendez-vous de fin de journée se poursuit dès la semaine prochaine. Suivez la folle épopée de vos familles préférées : le mariage d'Ambre et Alex Dol, ainsi que celui de la famille de 11 enfants : les Van Der Auwera, la rentrée des classes des quadruplés, la 8ème grossesse de Mélanie Gonzalez, les retrouvailles tant attendues entre Amandine Pellissard et sa maman... Retrouvez également deux familles emblématiques de la Saison 1 et 2 : la famille Galli et la famille Jeanson. 7 nouvelles familles font leur grande rentrée dans l’aventure et vont également vous surprendre. Toutes très différentes, elles ont décidé d’ouvrir leurs portes et leurs cœurs avec autant d’évènements que de galères du quotidien.